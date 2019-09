Scomparsi Piacenza, catturato Sebastiani

Massimo Sebastiani, l'operaio 45enne, scomparso dal 25 agosto scorso, e accusato di aver ucciso l'amica Elisa Pomarelli, è stato catturato poco fa a Piacenza. Si trova ora in caserma a Piacenza. Al momento non ci sono ancora notizie di Elisa Pomarelli, per la quale proseguono le ricerche.