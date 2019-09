Maltempo: Strade allagate nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 7 SET - Un intervento per un cornicione pericolante in un edificio di via Zamboni, in zona universitaria in centro a Bologna, e richieste di soccorso anche in provincia per strade e sottopassi invasi dall'acqua e garage, cantine e sottoscala allagati. Notte di lavoro per i Vigili del fuoco dopo il forte temporale che ha colpito il territorio bolognese ieri sera intorno alle 21. A Granarolo dell'Emilia, in via Giovanni XXIII per allagamenti è stato interrotto il servizio elettrico mentre in via Quarto Inferiore, nella zona industriale, un tombino è stato divelto dalla forza dell'acqua e si è allagata la strada.

Interventi delle squadre di emergenza dopo la pioggia abbondante anche a Castenaso e in Valsamoggia.