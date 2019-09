F1: fuori pista? Vettel scagionato

(ANSA) - MONZA, 7 SET - Sospiro di sollievo per Sebastian Vettel. Il pilota della Ferrari resta quarto, dopo le qualifiche del Gran Premio di Monza, nonostante l'investigazione dei commissari. Il tedesco, nel tardo pomeriggio, è stato infatti convocato in direzione-gara: sembrava che nel suo unico giro buono della Q3, la Ferrari avesse oltrepassato per intero i limiti della Parabolica. Vettel è stato però 'scagionato', perché non esiste l'evidenza dalle immagini che la sua Ferrari sia uscita completamente dalla pista.