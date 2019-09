Drogba, il razzismo è una piaga

(ANSA) - MONZA, 07 SET - "Il razzismo è una piaga ma diamo troppo spazio e credito agli imbecilli". Didier Drogba, vittima di episodi di razzismo al Chelsea e al Fenerbahce, parla del caso dei buu rivolti a Lukaku a Cagliari. "Gli stupidi - spiega Drogba, ospite a Monza come nuovo testimonial della Fia per la campagna sulla sicurezza stradale - sono dappertutto: sono in Italia, in Francia, in Germania, anche in Africa. Dobbiamo combattere il problema, non possiamo arrenderci. Dobbiamo mandare messaggi, essere persone migliori".