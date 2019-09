Tv: scelti i solisti 62/o Zecchino d'Oro

Provengono da 11 regioni i 16 piccoli solisti che interpreteranno le 12 canzoni in gara al 62/o Zecchino d'Oro, in onda a dicembre su Rai1, con la direzione artistica di Carlo Conti. Sale così a 1.034 il numero di bambini che hanno partecipato come interpreti dalla prima edizione (1959) ad oggi, mentre sono stati 5.000 i piccoli che hanno preso parte nei mesi scorsi allo 'Zecchino d'Oro casting tour'. Insieme ai bambini del Coro dell'Antoniano diretto da Sabrina Simoni, i giovani interpreti sono anche la voce di 'Operazione Pane', il progetto annuale di solidarietà di Antoniano onlus a sostegno delle mense francescane.