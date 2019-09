Musica: iniziative per mostra sul rock

Incontri ed altri eventi accompagneranno 'Pensatevi liberi. Bologna rock 1979' la mostra al Mambo che chiuderà il 29 settembre. Tre appuntamenti (12-19-26/9) su 'Musica e video', 'Dai Clash ai Radiohead, che politica si suona a Bologna? E 'Il Futuro della musica' con Red Ronnie, Mauro Felicori, Nicola Sinisi, Lele Roveri, Roberto Paci Dalò, Nicola Sani e Giordano Montecchi. Al teatro San Leonardo il 27 concerto dei Confusional quartet e l'installazione 'Adotta una colonna per Demetrio Stratos (in ogni città)'. Al Tpo il 28 'Bologna rock: stavolta gli spaghetti ce li mangiamo!', concerto con Skiantos, Nevruz, Sbarbine, Windopen e Confusional quartet. 'Leggero tour' è l'esperienza di realtà virtuale con Roberto 'Freak' Antoni prevista alla Gallery 16, al Bar Kinotto dell'Arena Puccini e in ottobre al Museo della Musica. Sempre alla Gallery 16 mostra del fotografo Enrico Scuro, il 12 il concerto di Andy Warhol Banana Technicolor e il 25 la proiezione del concerto dei Chrome del 1981.