Gli specialisti del gomito a confronto

I maggiori esperti italiani della spalla e del gomito saranno presenti all'Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna martedì 10 settembre per confrontarsi su diagnosi e trattamento delle patologie in occasione dell'Advanced Elbow Course. Il corso è organizzato dal direttore del reparto di Chirurgia della Spalla e del Gomito Roberto Rotini insieme al professor Shaw O'Driscoll della Mayo Clinic di Rochester (Minnesota, Usa).

"Quest'anno il convegno, giunto alla settima edizione, sarà dedicato all'instabilità del gomito - spiega Rotini - Verranno illustrate le tecniche di diagnosi e di trattamento delle instabilità del gomito e le nuove frontiere in questo settore, il cui principale obiettivo è il miglioramento della qualità di vita dei pazienti".