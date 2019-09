Soffoca mangiando un frutto e muore

(ANSA) - BOLOGNA, 5 SET - Una donna di 66 anni è morta nel pomeriggio nella periferia di Bologna. Secondo una prima ricostruzione è soffocata mentre mangiava un frutto, sembra un'albicocca. A chiamare i soccorsi, verso le 17.30 in via Stoppato, sono stati alcuni familiari che, non riuscendo a mettersi in contatto con lei telefonicamente, hanno chiesto aiuto al 112. Sul posto, oltre ai carabinieri, è intervenuto anche il 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare.