Incendio in un condominio a Bologna

Un incendio è scoppiato, nelle prime ore di questa mattina, in un appartamento al terzo piano di un condominio in viale Pietramellara a Bologna, poco distante dalla Stazione Centrale. Per cause ancora al vaglio dei Vigili del fuoco, il rogo si è sviluppato rapidamente nell'abitazione, nella palazzina al civico 3, la chiamata di allerta alla centrale operativa del 115 è arrivata alle 2.25. Sul posto sono intervenute sei squadre dal comando di via Ferrarese, oltre alla polizia e al 118 che, a quanto si apprende, ha soccorso una anziana trasferita poi all'Ospedale Maggiore per una lieve intossicazione. Il fumo infatti si è diffuso in tutto il condominio che, durante le operazioni, è stato evacuato. Le fiamme hanno danneggiato l'abitazione, al momento inagibile, e anche in parte quella al piano superiore.

L'intervento si è concluso intorno alle 5, i residenti sono stati fatti poi rientrare nei loro appartamenti.