A Bologna stella per Gerry Mulligan

La stella intitolata a Gerry Mulligan (1927-1996) sarà posata in via Orefici a Bologna il 14 settembre in via Orefici, nella 'Strada del jazz' che ne comprende altre quattordici, da Miles Davis a Duke Ellington, fino a Lucio Dalla e Marco Tamburini. E' la manifestazione che ricorderà di quando la città era negli anni '60 e '70 la capitale del jazz europeo. Anteprima il 13 alla Cantina Bentivoglio con il sassofonista Michele Vignali. Poi sabato alle 17.30 la cerimonia per la stella a Mulligan, la consegna del premio 'Strada del jazz' ad Andrea Mingardi che alle 21.30 in via Rizzoli presenterà un concerto tra standard e brani di funky e r'n'blues con una band di ottimo livello. Si ballerà nel pomeriggio con Mauro Porro and the Street Keepers, oltre al concerto di Andrea Ferrario. Domenica la sfilata della Street Dixieland jazz band nel centro storico, i Bologna Swing Dancers, e sotto le due Torri concerto con il sassofonista Marco Visconti Prasca, che fu amico di Mulligan.