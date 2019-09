Festival europeo teatro strada a Faenza

(ANSA) - FAENZA (RAVENNA), 3 SET - Otto compagnie artistiche internazionali (da Francia, Germania, Spagna, Serbia, Polonia, Repubblica Ceca) e tre italiane partecipano dal 3 al 13 settembre a Faenza (Ravenna) e in altri comuni limitrofi al Festival europeo del Teatro di strada 'Mauerspringer, saltatori di muri', per la prima volta in Italia. In programma, con la direzione artistica del Teatro Due Mondi, quattro laboratori teatrali partecipati, 10 spettacoli di cui 6 in prima nazionale, una mostra fotografica diffusa sul rapporto fra teatro di strada e spettatori in Europa. Testi e linguaggi diversi, spiegano gli organizzatori, si muovono in un'unica direzione: stabilire un contatto vero, scaldare il cuore, liberare sogni, saltare i muri dell'indifferenza.

Il Festival si realizza nell'ambito del progetto europeo Mauerspringer, cofinanziato dal programma Europa Creativa dell'Unione Europea, che tra luglio e agosto si è 'tradotto' in tre festival teatrali in Spagna (Bilbao), Francia (Feings) e Germania (Bielefeld).