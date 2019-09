Crisalide Festival, teatro-danza a Forlì

"Lo spettacolo come processo, la visione come condivisione della pratica creativa e il metalinguaggio come struttura attorno alla quale far convergere un pensiero divergente e multidisciplinare": è il percorso del Crisalide Festival, fra teatro, danza e dintorni, in programma dal 6 al 15 settembre a Forlì, negli spazi del Teatro Felix Guattari. Quest'anno il tema che forma il cartellone del festival, ideato nel '94 da Masque Teatro, è il concetto di 'Nachleben-Sopravvivenza', colto dall'opera dello storico dell'arte Aby Warburg.

Venticinque artisti, 14 performance di teatro, danza, musica e videoarte, nove appuntamenti tra incontri, dibattiti e tavole rotonde, oltre ad una intensa attività di formazione: ogni giornata mescola ai linguaggi della scena gli incontri con artisti, lecture di filosofi o di teorici delle arti performative. "Siamo riusciti a sopravvivere con autenticità e sincerità - dice il direttore artistico Lorenzo Bazzocchi - alla semplificazione di molti cartelloni contemporanei".