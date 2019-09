Azzurri: Sensi, ci aspettano gare dure

(ANSA) - BOLOGNA, 3 SET - "Saranno partite difficili, loro sono più avanti. Andremo in casa loro, avranno il pubblico a favore. Non sottovalutiamo gli avversari che sulla carta possono essere inferiori, ma nel calcio succede di tutto". Lo ha detto il centrocampista dell'Inter e della Nazionale Stefano Sensi che, questo pomeriggio a Casteldebole (Bologna), ha fatto il punto sulle due squadre che giovedì e domenica sfideranno l'Italia, ovvero Armenia e Finlandia. Oggi ultimo giorno di ritiro per la preparazione delle trasferte per la quinta e sesta giornata delle European Qualifiers, domani la partenza per Yerevan. "Mettendo concentrazione e cattiveria nelle altre partite - ha concluso Sensi - faremo cose importanti".