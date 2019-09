Mancini: Mi sono sentito con Mihajlovic

(ANSA) - BOLOGNA, 2 SET - "Ho sentito Sinisa, lo sento spesso ultimamente. Non l'ho visto, è a Roma dalla famiglia. Ho visto il viso, sta già molto meglio, mi sembra che tutto vada per il verso giusto. Questo rende felice chi gli vuole bene". Così il ct della Nazionale, Roberto Mancini, parlando in conferenza stampa a Casteldebole (Bologna), dove gli Azzurri hanno iniziato il ritiro al centro tecnico 'Niccolò Galli' in vista delle partite contro l'Armenia e la Finlandia valide per le qualificazioni a Euro 2020, ha parlato dell'amico ed ex compagno di squadra Sinisa Mihajlovic, alla guida del Bologna, che sta combattendo contro la leucemia.