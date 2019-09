I Sonics all'anniversario di San Marino

Il calendario di eventi di martedì 3 settembre per festeggiare l'anniversario della nascita della Repubblica di San Marino include (ore 21.30, campo Bruno Reffi) lo spettacolo 'Osa' dei Sonics, compagnia di acrobati e ballerini che il Titano ha già ospitato con i lavori teatrali 'Toren' e 'Meraviglia'. La compagnia di performer volanti darà vita a coreografie e acrobazie aeree poetiche e visionarie, per un'ora di pura magia ed emozioni. Atmosfere fiabesche, costumi, luci e colori che esaltano la fisicità e la plasticità dei corpi, performance acrobatiche e visuali ideate dal direttore Alessandro Pietrolini ed eseguite su macchine sceniche originali di invenzione dei Sonics: una sfida alle leggi di gravità e un invito all'uomo ad andare oltre i limiti. L'avventura Sonics nasce nel 2001 da un'idea di Alessandro Pietrolini e Ileana Prudente: nel 2010 decidono di intraprendere la loro prima tournée teatrale e da allora hanno calcato i palchi di importanti teatri e Festival in Italia e nel mondo.