Gp Belgio: 1' silenzio omaggio a Hubert

(ANSA) - ROMA, 1 SET - Tutti i piloti della Formula 1, insieme con i componenti dei rispettivi team, si sono riuniti col lutto al braccio sulla griglia di partenza del circuito di Spa per 1' di silenzio per onorare la memoria del collega e amico Anthoine Hubert poco prima del Gp del Belgio. Con loro, la famiglia del giovane francese e piloti e rappresentanti della Formula 2 e della Renault Academy, di cui Hubert faceva parte. Con sentita commozione, molti piloti hanno scelto di ricordare Hubert con messaggi personali, come il ferrarista Charles Leclerc, che sul casco e sul volante porta la scritta "Rip Tonio".