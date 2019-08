Lamborghini, rispunta ipotesi Borsa: vale 10 miliardi

Lamborghini vale "quasi 10 miliardi di euro" e potrebbe finalmente sbarcare in Borsa come ha fatto Ferrari. È quanto sostengono gli analisti di Bloomberg secondo i quali il Toro di Modena, posseduto dal gruppo Volkswagen, è possibile oggetto di una prossima Ipo, dopo quella parziale del produttore di veicoli commerciali Traton lo scorso giugno. "La struttura bizantina del Gruppo Volkswagen - spiegano gli analisti - che possiede 12 marchi automobilistici, ha dimostrato di essere soggetta a tensioni negli ultimi tempi". Al pari di Ducati, Lamborghini è di proprietà di Audi, a sua volta controllata da Volkswagen. Secondo il Gruppo, comunque, interpellato da Bloomberg su una possibile quotazione di Lamborghini, al momento "non ci sono decisioni su eventuali cambiamenti di struttura per Audi".