A Imola 'Un notte in centro'

(ANSA) - IMOLA (BOLOGNA), 30 AGO - Si completerà con l'iniziativa 'Una Notte in Centro'', in programma sabato 14 settembre dalle 18 alle 24, con spettacoli, mercatini e visite guidate, la prima serie di eventi organizzata dal Comune di Imola in collaborazione con le associazioni di categoria per la promozione del centro storico cittadino e delle sue attività commerciali. Fra le piazze e le strade e del centro della città molta musica moderna e d'autore, con un appuntamento dedicato alle canzoni e alla poesia di Fabrizio de Andrè, a vent'anni dalla sua scomparsa. Poi balli, sfilate di moda e caccia al tesoro.

Spazio anche alle attrazioni per i bambini. Prodotti tipici nel mercatino e aperture straordinarie del palazzo comunale, del museo civico e della antica chiesa di San Domenico completeranno l'iniziativa.

Per info sono attivi il sito web www.imolacentrostorico.it , la casella di posta elettronica info@imolacentrostorico.it e la pagina Facebook ImolaCentroStorico.