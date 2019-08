Snai: Gp Belgio, quote dicono Ferrari

(ANSA) - ROMA, 29 AGO - Il Gp del Belgio di F1 può essere l'occasione di riscatto della Ferrari: secondo Snai, la vittoria di Sebastian Vettel - che proprio qui in Belgio ha trionfato per l'ultima volta, nel 2018 - è dato a 3,50. Brevissima la distanza da Lewis Hamilton: sull'inglese si punta a 2,75. In lizza per la vittoria c'è anche l'altro ferrarista, Charles Leclerc, che l'ha più volte sfiorata quest'anno senza conquistarla. Il primo acuto vale 3,75. Dunque, secondo i trader Snai, le chance della Ferrari sono così concrete da mettere la coppia della Rossa davanti alla Mercedes nella scommessa sull'accoppiata all'arrivo: la doppietta Vettel-Leclerc vale 4,00, quella Hamilton-Bottas è data a 5,00. A proposito di Bottas, il finlandese ha appena rinnovato con le 'Frecce d'argento', celebrare la fiducia con un successo pagherebbe 7,50. A 7,50 anche Max Verstappen, unico altro pilota in grado di vincere in questa stagione oltre alle Mercedes.