Omicidio Bologna, arrestato il vicino

Nella notte la Polizia, con personale della squadra mobile e del reparto volanti, ha arrestato una persona per l'omicidio di Nicola Rinaldi, accoltellato ieri mattina a Bologna in via Frati, zona Pilastro.

Si tratta di Luciano Listrani, 58 anni, vicino di casa della vittima e fin da subito principale sospettato per il delitto. La Questura convoca una conferenza stampa alle 10.30.