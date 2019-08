Trovato cadavere,forse anziano scomparso

(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - Il corpo senza vita di un anziano è stato trovato nel tardo pomeriggio nelle campagne di Marano di Castenaso, nel Bolognese. Accanto al cadavere c'era una bicicletta. Dai primi accertamenti dei Carabinieri, è molto verosimile che si tratti di Clemente Lesi, il pensionato 80enne di Granarolo di cui non si avevano notizie dallo scorso 11 agosto. Il decesso sarebbe avvenuto per cause naturali, ma la conferma arriverà dopo l'autopsia.

L'uomo era uscito di casa quella domenica mattina in sella alla propria bicicletta e non aveva più fatto ritorno. Dopo la denuncia di scomparsa dei familiari erano partite le ricerche, con vari appelli lanciati anche sui social. L'ultima volta che l'anziano era stato avvistato risale alla mattina dell'11, quando il suo passaggio era stato rilevato da una telecamera di sorveglianza a Villanova di Castenaso, poco lontano dal luogo del ritrovamento del corpo.