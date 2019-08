Si perde su sentiero, soccorsa 80enne

(ANSA) - BOLOGNA, 27 AGO - E' uscita dalla sua abitazione, nel pomeriggio di ieri, per fare una passeggiata su un sentiero a Cerreto Laghi - cittadina dell'Appennino reggiano in cui è residente - e poi, perso l'orientamento e impaurita ha contattato al telefono un amico, vicino di casa, per chiedere aiuto. Protagonista della vicenda, una signora di 80 anni, rintracciata, in serata, dall'amico andato a cercarla - dopo avere provato a fornirle le indicazioni per riportarla sulla strada giusta - insieme ad un volontario della Croce Rossa in vacanza e soccorsa dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Cusna e dai Carabinieri intervenuti sul posto.

L'anziana è stata ritrovata dall'amico a Cerreto Alpi. Dopo essersi accertato delle sue condizioni la ha accompagnata con la sua auto a Cerreto Laghi dove ad attenderla c'erano già l'ambulanza della Croce Verde di Busana e i Carabinieri della stazione di Collagna che fin dall'inizio hanno seguito la vicenda.