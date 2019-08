Si cerca coppia nel Piacentino, ogni pista aperta

Continuano le ricerche delle due persone scomparse da 48 ore nel Piacentino. I vigili del fuoco e i carabinieri stanno ancora cercando Massimo Sebastiani, operaio di 47 anni, ed Elisa Pomarelli di 28 anni, entrambi di Carpaneto, in provincia di Piacenza.

Le ricerche stanno proseguendo in queste ore sempre con l'impiego di un elicottero e di un nucleo sommozzatori dei vigili del fuoco per scandagliare il fondo di alcuni specchi d'acqua e vasche di irrigazione nella zona di Sariano, nel comune di Gropparello. Alcuni testimoni infatti avevano notato l'uomo, da solo, in quella zona nel pomeriggio di domenica. Aveva gli indumenti bagnati. La coppia, sul cui legame stanno ancora scavando i carabinieri di Fiorenzuola, è stata vista per l'ultima volta domenica a pranzo in una trattoria.

Al momento gli inquirenti, coordinati dal pm Ornella Chicca, non escludono alcuna pista investigativa.

Il Comando provinciale dei Carabinieri di Piacenza ha diffuso la foto di Elisa Pomarelli. Della ragazza non si hanno più notizie dalla tarda serata di domenica, dopo una telefonata coi genitori. Nel pomeriggio di domenica 25 agosto si sarebbe recata a Carpaneto Piacentino. Al momento della sua scomparsa era vestita con una maglietta nera con la scritta "ARMANI" e pantaloni beige. È alta circa un metro e 60. I militari invitano chiunque l'avesse notata ad avvisare immediatamente il Comando provinciale carabinieri di Piacenza o la Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda ai seguenti numeri: 112, 0523 3411 (Comando provinciale CC. di Piacenza), 0523 244500 (Compagnia Carabinieri di Fiorenzuola d'Arda).