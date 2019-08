Carpaneto, si cercano uomo e ragazza scomparsi

Sono in corso a Carpaneto, in provincia di Piacenza, le ricerche di due persone misteriosamente scomparse: un uomo di 47 anni e una ragazza di 28. Entrambi residenti nel paese piacentino, di loro non si hanno più notizie dal pomeriggio di ieri. Nella notte i vigili del fuoco e i carabinieri erano già intervenuti nell'abitazione dell'uomo, dopo che un parente aveva chiamato il 112 segnalandone la scomparsa e alcune circostanze anomale. Il 47enne ha infatti lasciato a casa il cellulare e l'automobile.

Nel frattempo anche i parenti della giovane ne hanno segnalato la scomparsa. Pare che i due fossero molto amici e si frequentassero da tempo. Per le ricerche sono impiegate anche unità cinofile, da parte dei vigili del fuoco e della protezione civile. Intanto proseguono anche le indagini dei carabinieri e ogni ipotesi è al vaglio.