Mihajlovic, primario: 'Verona non è un episodio isolato'

"Devo dare merito al paziente, che ancora una volta è stato scrupoloso e si è attenuto perfettamente alle raccomandazioni e posso anche ritenere che quello che è avvenuto ieri non sia un episodio isolato e mi riferisco alla possibilità di essere in campo". Lo dice all'ANSA il professor Michele Cavo, primario di Ematologia del Sant'Orsola di Bologna, dove è ricoverato e in cura Sinisa Mihajlovic. Non si esclude quindi che il mister del Bologna possa tornare accanto alla sua squadra in altri match.

Intanto dopo la sorpresa di Verona tifosi e fan inondano i social di auguri e messaggi di ammirazione per il guerriero serbo. Li condividono e ringraziano le figlie di Mihajlovic: "Grazie. Mi scoppia il cuore", papà "la grande bellezza", scrive su Instagram una commossa Viktorija. E Virginia: "Dirti che ti amo è troppo poco". Tra i fan bolognesi il primo cittadino di Bologna, Virginio Merola, che scrive: "È stato un bellissimo esempio", e Gianni Morandi: "Un uomo coraggioso".