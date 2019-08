Bologna: Calabresi passa all'Amiens

(ANSA) - BOLOGNA, 26 AGO - Arturo Calabresi saluta il Bologna.

Il difensore scuola Roma, protagonista agli ultimi Europei Under 21 con la maglia dell'Italia, passa all'Amiens, nella Ligue 1 francese, con la formula del prestito con diritto di riscatto e controriscatto. A ufficializzarlo, attraverso una nota sul suo sito, il Bologna, che aveva acquisito un anno fa il giocatore dalla Roma a titolo definitivo. Calabresi, nel club francese, va a prendere il posto di un altro ex rossoblù,: Emil Kraft.

Terzino destro svedese, che un anno fa approdò in Francia, è stato riscattato e poi ceduto nel corso di questa sessione di mercato agli inglesi del Newcastle.