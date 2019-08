Aggredisce vicina e picchia i genitori

Pugni e calci ai genitori e percosse anche a un'anziana vicina di casa. Sono i comportamenti che hanno fatto finire in carcere un 22enne, cittadino italiano di origine marocchina, arrestato per maltrattamenti in famiglia dalla Polizia che è intervenuta sabato notte in un condominio della periferia, a Bologna. Si tratta, secondo quanto è stato ricostruito, di un ragazzo problematico che fa uso di alcol e droga e che da circa un anno è violento nei confronti dei familiari. Per il 22enne, difeso dall'avvocato Matteo Sanzani, è stata disposta la custodia cautelare in carcere in attesa del processo. La difesa ha avviato contatti con una struttura di recupero dalla tossicodipendenza.