Rogo in abitazione Bologna,domato da Vvf

(ANSA) - BOLOGNA, 25 AGO - Incendio in un appartamento al terzo piano di un edificio di via Ferrarese, la scorsa notte a Bologna. Sul posto, intorno alle 22.40, sono intervenuti i Vigili del Fuoco - con due Autopompa Serbatoio e una Autoscala - che hanno spento il rogo e impedito la propagazione delle fiamme alle altre abitazioni del palazzo alto cinque piani.

L'incendio, domato dai pompieri, si è generato all'interno di una delle camere da letto: a titolo precauzionale, e per tutta la durata delle operazioni di soccorso, alcune abitazioni sono state evacuate. L'appartamento interessato dall'incendio è stato dichiarato non fruibile fino al ripristino delle normali condizioni di uso. L'intervento è terminato poco dopo le 24. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, la Polizia Locale, i Carabinieri e il personale del 118.