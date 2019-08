Juric: Bologna? Miha vinca sua battaglia

(ANSA) - VERONA, 24 AGO - "Loro stanno vivendo una situazione emotiva particolare, non so dire se influirà nel bene o nel male sulla prestazione. Ciò che conta è che Mihajlovic esca vincitore da questa battaglia, il resto non vale". Dedica all'allenatore del Bologna da parte di Ivan Juric, tecnico del Verona, che nella conferenza stampa alla vigilia del match contro i felsinei non ha voluto dimenticare la situazione particolare vissuta da Sinisa. L'allenatore croato ha parlato anche dell'ipotetico 11 che scenderà in campo. "La formazione di domani - ha detto - sarà più o meno quella vista in campo contro la Cremonese. Bessa e Pazzini? Il primo non sarà convocato per un problema fisico, Giampaolo si è allenato, è un grande professionista, ma non è ancora in condizioni ottimali per giocare una partita intera.

Abbiamo lavorato duramente in queste settimane, perché abbiamo intrapreso un programma che ci potrà dare una grande mano in seguito".