Cultura tech, torna Modena Smart Life

(ANSA) - BOLOGNA, 24 AGO - Dalla stampante 3D agli assistenti digitali come Siri, Alexa o Cortana, dall'utilizzo dei Big Data all'intelligenza artificiale: sono alcuni dei temi protagonisti della quarta edizione di Modena Smart Life, il Festival della cultura digitale "Siamo evoluzione tecnologica" in programma dal 27 al 29 settembre. Evento che avrà tra gli ospiti uno dei protagonisti contemporanei del dibattito tra umanità e tecnologia, il futurista Gerd Leonhard.

Tra gli argomenti chiave dell'edizione 2019 c'è la salute, tra fake news online e nuove tecnologie. Si parlerà di vaccini, del caso Stamina, dei pro e contro dell'informazione online su medicina e benessere, si stilerà una guida per difendersi dalle notizie false in rete. E poi si aprirà una finestra sulle nuove frontiere della medicina, sui 'dottori robot' e sui vantaggi delle tecnologie di intelligenza artificiale.