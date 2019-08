A Bertinoro la Festa dell'Ospitalità

Bertinoro fa rivivere la Festa dell'Ospitalità, un'antica tradizione che si ripete dal 1926 e che affonda le radici undici secoli fa (correva l'anno 995). Appuntamento dal 29 agosto al primo settembre con rievocazioni storiche, spettacoli, concerti, degustazioni, mostre, escursioni per conoscere il territorio e le sue tipicità. Tema della 93/a edizione: 'Di Rocca in Rocca, La Romagna dello spungone', la valorizzazione della particolare roccia tufacea (lo spungone, appunto) che forma le colline di questo pezzo di Romagna, crea panorami di grande suggestione e contribuisce alla qualità delle produzioni vinicole.

Tra gli eventi di punta il Rito dell'Ospitalità, quando gli ospiti della festa scelgono le buste presenti nella Colonna dell'Ospitalità in centro storico e pranzano a casa dei bertinoresi (primo settembre).