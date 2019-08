Barista uccisa,indagato tace davanti Gip

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Hicham Boukssid, il 34enne di origine marocchina, irregolare, presunto killer della 24enne cinese Hui Zhou, ammazzata a coltellate l'8 agosto nel bar di famiglia dove lavorava nella prima periferia di Reggio Emilia. Il magrebino - che si è costituito ai Carabinieri dopo dieci giorni di latitanza - stamattina ha fatto scena muta davanti al Gip, Giovanni Ghini. L'interrogatorio di garanzia si è svolto nel carcere reggiano, dal quale però il nordafricano potrebbe essere presto trasferito verso un'altra casa circondariale.

"Il caso, essendo mediatico, ha fatto scalpore anche in cella. C'è un forte stato d'agitazione degli altri detenuti che non lo vogliono. Il mio assistito ha subito da loro minacce ed è sorvegliato a vista, in isolamento", ha spiegato l'avvocato difensore, Pina Di Credico.