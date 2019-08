Allerta gialla per temporali su E-R

Allerta gialla per temporali su tutto il territorio dell'Emilia-Romagna dalla mezzanotte del 23 agosto alla mezzanotte successiva. A decretarla sono l'Arpae e la Protezione Civile regionale in vista, nel corso della giornata di domani, della "formazione di un minimo depressionario, posizionato sul Tirreno centrale ed in lento spostamento verso Nord-Est" che determinerà "condizioni di moderata-forte instabilità con associate precipitazioni a carattere di rovescio anche temporalesco".

I fenomeni, viene evidenziato, "risulteranno più probabili sul settore appenninico e sulla pianura centro-orientale".