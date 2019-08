Rattle alla Sagra Musicale Malatestiana

Debutto riminese, alla 70/a edizione della Sagra Musicale Malatestiana venerdì, per sir Simon Rattle, alla guida della London Symphony Orchestra. Al 'Teatro Galli', il direttore d'orchestra britannico - già direttore dei celebri Berliner Philharmoniker, succedendo a Claudio Abbado - presenterà partiture come le 'Danze Slave' di Antonin Dvorak e la 'Seconda Sinfonia' di Sergej Rachmaninov.

Nella carriera di Rattle spiccano collaborazioni con le principali orchestre europee e americane, tra cui la Los Angeles Philharmonic, la Boston Symphony Orchestra e la Philadelphia Orchestra oltre quella con i Wiener Philharmoniker culminata nella registrazione del ciclo integrale delle sinfonie di Beethoven e dei cinque concerti per pianoforte con un solista del calibro di Alfred Brendel. Con la London Symphony Orchestra, per la stagione in corso, Rattle sta compiendo tournée in Giappone, Corea del Sud, America del Sud e in Europa.