Incendio in casa, palazzina evacuata

Un condominio di cinque piani e 16 abitazioni è stato evacuato la scorsa notte in via Gramsci, a Sala Bolognese, per un incendio scoppiato verso le 3.30 in un appartamento al quarto piano. Non ci sono stati feriti ma due alloggi, quello interessato dal rogo e quello al piano superiore, sono stati dichiarati inagibili per danni strutturali, e sei persone non hanno potuto fare rientro nelle loro case. Le fiamme sarebbero partite, per cause da accertare, in una delle camere da letto. I vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti con sei squadre, tra cui un'autobotte e un'autoscala, oltre al funzionario di turno del comando. Hanno lavorato per più di tre ore, riuscendo a impedire che l'incendio si propagasse alle altre unità immobiliari e infine a spegnerlo.

Sul posto anche carabinieri e 118.