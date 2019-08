Espulsione anarchico sospesa, no annullo

(ANSA) - BOLOGNA, 21 AGO - "E' stata confermata la sospensione: il procedimento non è affatto concluso ed è in decisione da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. La fase di accertamento non si è ancora conclusa". Così i legali di un anarchico nigeriano di 24 anni che vive a Bologna, precisano la situazione del loro assistito raggiunto, lo scorso mese, da un provvedimento di espulsione poi sospeso dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo cui si erano rivolti.

"Noi - spiegano gli avvocati Cinzia Brandalise e Alessia Lauri - avevamo fatto ricorso" alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e questa "aveva bloccato l'espulsione e il volo per la Nigeria. Il Governo italiano che è controparte" si era, a propria volta, rivolto alla Corte "chiedendo la revoca di questa sospensione e di rendere esecutiva l'espulsione". Quindi, sottolineano i legali, "la Corte si è riservata di decidere e a oggi, 21 agosto, non c'è nessuna comunicazione effettiva sulla definizione del procedimento. L'espulsione non è annullata ma è sospesa".