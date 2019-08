Cede tetto abitazione, nessun ferito

(ANSA) - BOLOGNA, 21 AGO - Sono ancora da accertare le cause del parziale cedimento del tetto di un edificio a Minerbio, nel Bolognese avvenuto nel primo pomeriggio di oggi. Si tratta di una vecchia casa colonica che si affaccia su via Mora, che è abitata anche se il crollo non ha provocato feriti. I vigili del fuoco di Bologna sono intervenuti con la squadra del distaccamento di Budrio per mettere in sicurezza l'area e per eseguire le valutazioni sulle condizioni della struttura, in particolare quelle del tetto.

Il Sindaco di Minerbio - spiega una nota degli stessi vigili del fuoco- ha effettuato personalmente un sopralluogo accompagnato dallo staff dell'Ufficio tecnico comunale. A causa dei detriti e delle condizioni precarie di stabilità della casa, parte di via Mora è stata transennata con notevole riduzione dello spazio della carreggiata. Sul posto, oltre al 115, anche la Polizia Locale.