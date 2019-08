Crescono le imprese straniere, +1,7% in E-R

Ancora in crescita, ma con il freno e al di sotto della media italiana, il numero delle imprese straniere in Emilia-Romagna: al 30 giugno le aziende attive straniere risultavano 48.763 (il 12,2% del totale), l'1,7% in più rispetto all'anno prima. A livello nazionale - con quasi 544mila realtà, il 10,6% del totale - l'incremento è stato dell'1,8%. Per crescita la regione è decima in Italia, davanti alla Lombardia (+1,6%) e dietro al Veneto (+2,4%). È quanto emerge dai dati del Registro delle imprese delle Camere di commercio elaborati da Unioncamere Emilia-Romagna. In regione, secondo l'analisi, continuano invece a ridursi le imprese di nati in Italia (-1,1%), mentre a livello nazionale il calo è più lento (-0,5%).