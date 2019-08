Affidi illeciti, 3 nuovi indagati

Nuovi indagati nell'inchiesta sugli affidi illeciti. Tre persone sarebbero accusate di abuso di ufficio dopo le notizie su consulenze affidate alla psicologa Nadia Bolognini, dopo il suo arresto. La vicenda era stata segnalata da consiglieri Fi di Modena, con esposti: al centro, un incarico dato a Bolognini dall'Unione Comuni Modenesi Area Nord, il 3 luglio, quando era ai domiciliari da una settimana. A breve ci sarà un incontro tra le Procure di Reggio Emilia e Modena che coordinano le indagini dei carabinieri.



L'Unione Comuni in seguito ha precisato che quando scoppiò l'inchiesta venne revocato dall'Unione dei Comuni Modenesi Area Nord. La determina riguardava un'integrazione di un progetto su un minore. "Proprio a seguito delle notizie relative all'inchiesta giudiziaria - spiega una nota - con decisione congiunta del Servizio Minori e del Servizio di Neuropsichiatria dell'Ausl di Modena, Distretto di Mirandola, il 2 luglio 2019 è stata annullata l'integrazione del progetto e, conseguentemente, della retta".

La data del 3 luglio riportata sulla determina, prosegue il Comune, "è posta in automatico dal sistema di gestione degli atti e si riferisce al momento della conclusione dell'intero procedimento con le operazioni contabili effettuate dal Servizio di Ragioneria. A tale atto però non è stata data alcuna esecuzione in quanto sospeso nei suoi effetti due soli giorni lavorativi dopo la notizia dell'inchiesta".