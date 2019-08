Bologna, spruzza spray repellente al cane del vicino

Infastidito dal cane di un vicino di casa, che al suo passaggio abbaiava sempre, ha deciso di 'punirlo' spruzzandogli sul muso uno spray repellente per animali. Il gesto è costato una denuncia per maltrattamento di animali a un 41enne nato in Romania che abita a Sesto Imolese (Bologna). L'uomo è stato identificato dai carabinieri dopo che il proprietario del cane, un bovaro argentino, ha esaminato i filmati della videosorveglianza del proprio giardino. La scena del vicino che spruzzava lo spray attraverso il cancello era infatti stata ripresa. L'animale non ha riportato gravi conseguenze.