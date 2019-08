Sbagliano sentiero,salvati giovani sposi

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - Brutta avventura in montagna, con lieto fine, per una coppia di giovani sposi - 30 anni lei, 29 lui - di Concordia sulla Secchia, nel Modenese. I due, neofiti delle salite, sono partiti intorno alle 16 di ieri da Febbio Rescadore in direzione del Monte Cusna per fare un'escursione. Arrivati sul crinale, sono scesi fino al rifugio Battisti e lì hanno chiesto informazioni su come ritornare a Febbio. Purtroppo hanno imboccato il sentiero sbagliato e si sono ritrovati su versante sud del Cusna: tentando di risalire sul crinale, la ragazza è scivolata nell'affrontare il canalone molto ripido e con importanti salti di roccia. A quel punto, intorno alle 21.15, la coppia ha deciso di chiamare i soccorsi. In campo sono entrate tre squadre del Soccorso Alpino: due operatori hanno utilizzato l'impianto di risalita, altri dieci sono partiti da Monteorsaro. Gli escursionisti sono stati raggiunti dai primi due operatori alle 23.15. Privi di abbigliamento adatto - in pantaloncini corti e senza torcia frontale - ai due sposi sono state fornite due giacche per la protezione termica e poi sono stati accompagnati poco sotto la cima del Cusna a quota 1100 metri dove erano già arrivate anche le altre due squadre. Di lì è iniziata la discesa fino a Febbio, raggiunta alle 2.30.