Incidente sull'A14, due persone morte

(ANSA) - BOLOGNA, 17 AGO - Incidente mortale nella notte sulla autostrada A14 Bologna-Taranto, nel tratto tra Valle del Rubicone e Cesena, in direzione Bologna. Nello scontro tra due auto - avvenuto all'altezza del chilometro 107 poco prima delle 1.15 - hanno perso la vita due persone mentre altre tre sono rimaste ferite: una in maniera lieve mentre due sono state condotte all'Ospedale di Cesena in codice 3, ossia di massima gravità. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con tre ambulanze e due automedicalizzate, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della Direzione di Tronco di Bologna di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell'incidente il traffico è regolare. Ieri mattina, sempre sulla A14, poco prima del casello di Forlì, aveva perso la vita un ragazzo di 21anni, deceduto nello schianto della vettura su cui viaggiava contro il 'new jersey' che delimita la carreggiata. Nel sinistro era rimasto ferito il conducente 20enne del veicolo, forse colto da un colpo di sonno.