Sinistro mortale su A14 tra Cesena-Forlì

(ANSA) - BOLOGNA, 16 AGO - Incidente mortale Sulla A14 Bologna-Taranto, nel tratto compreso tra Cesena Nord e Forlì, in direzione Bologna all'altezza del chilometro 82. Il sinistro avvenuto poco prima delle 7, ha vista coinvolta una sola auto: una persona ha perso la vita mentre un'altra è rimasta ferita.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto. Sul posto - spiega Autostrade per l'Italia - sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale, oltre al personale della direzione di Tronco di Bologna di Autostrade.

Attualmente il traffico transita su due corsie e si registrano 3 chilometri di coda in direzione Bologna.