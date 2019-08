Esaurita carica e-bike,ciclisti soccorsi

(ANSA) - BOLOGNA, 16 AGO - Esaurita la carica della batteria della loro mountain bike a pedalata assistita sono stati colti dal buio, in prossimità del Passo della Cisa - sull'Appennino tosco-emiliano - e salvati dagli uomini del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione del Monte Cusna e da una squadra dei Vigili del Fuoco. Protagonisti della vicenda un uomo e una donna di 47 anni residenti a Puianello nel Reggiano.

I due erano partiti, in sella alle loro e-bike da Monteorsaro per fare una gita sul sentiero 623/b. Giunti vicino al Passo della Cisa hanno finito la batteria che alimenta il motore della bicicletta: sono circa le 21 e decidono di chiedere aiuto ai Vigili del Fuoco che attivano i tecnici del Soccorso Alpino oltre a far partire una loro squadra.

Individuati lungo il sentiero da loro indicato i due ciclisti, infreddoliti e impauriti, sono stati caricati su un fuoristrada insieme alle loro biciclette, e riaccompagnati a Monteorsaro dove avevano lasciato la loro vettura.