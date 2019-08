Da Hawaii assegno per multa Ztl a Modena

C'è chi fa di tutto per non pagare una multa e invece un turista americano sanzionato a Modena per essere entrato nella Ztl con un'auto a noleggio ha spedito addirittura un assegno dalle Hawaii.

Nei giorni scorsi, racconta il Comune, alla Polizia municipale di Modena è arrivato un assegno da 127 dollari e 99 centesimi dalle isole Hawaii insieme a una lettera firmata da Daniel J.P. con la quale il cittadino statunitense spiegava che così intendeva pagare la sanzione che gli era stata notificata nella sua casa di Laupahoehoe per un ingresso illecito in Ztl mesi prima. L'americano spiega di aver avuto difficoltà col bonifico e di aver deciso di mandare direttamente un assegno, concludendo poi così: "Non vedo l'ora che arrivi il mio prossimo viaggio in Italia".