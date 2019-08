Ferragosto: Filuzzi in piazza a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 15 AGO - Polke, valzer e mazurke hanno risuonato in piazza Maggiore a Bologna aspettando Ferragosto: una serata della vigilia diversa dal solito con la 'Filuzzi', il ballo liscio interpretato alla bolognese, proposta da due fra le più note orchestre del settore, quelle di Massimo Budriesi e Barbara Lucchi, con il supporto dell'organetto di Marco Marcheselli e il dialetto cantato di Fausto Carpani.

L'iniziativa, supervisionata dall'assessore comunale alla Cultura Matteo Lepore, ha richiamato migliaia di persone di tutte le età, che hanno partecipato attivamente anche ballando sulla pista realizzata sul 'crescentone' della piazza.

Allo scoccare della mezzanotte, poi, per festeggiare il 'capodanno estivo' è intervenuto Andrea Mingardi, che ha coinvolto il pubblico per tre quarti d'ora con pezzi storici come 'Everybody needs somebody', ricordando i Blues Brothers, e classici del suo repertorio dialettale: 'A io' vest un marzian' ('Ho visto un marziano') e il nuovo singolo 'Xa vut ca sèva' ('Cosa vuoi che sappia')