Modena ricorda Zucconi con Ezio Mauro

(ANSA) - MODENA, 14 AGO - Sarà Ezio Mauro, già direttore de 'La Stampa' e 'Repubblica', uno dei protagonisti del programma di incontri che i Comuni di Modena, Bastiglia e Soliera stanno organizzando per ricordare tra il 5 e il 6 ottobre la figura del giornalista modenese Vittorio Zucconi, scomparso il 25 maggio a 74 anni. L'annuncio è stato dato dall'Amministrazione comunale di Modena alla vigilia dell'anniversario della nascita di Zucconi, il 16 agosto 1944 a Bastiglia, dove la famiglia si era dovuta trasferire da Modena a causa della guerra.

Alla figura del giornalista, a quella dello scrittore e all'uomo, così legato alla sua terra d'origine, saranno dedicate iniziative che i tre Comuni stanno definendo in collaborazione con l'Associazione stampa modenese e l'Ordine dei giornalisti dell'Emilia-Romagna, per proporre anche un momento formativo rivolto proprio ai giornalisti. Ezio Mauro ha già dato la propria disponibilità a intervenire.