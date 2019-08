Senigallia,arrestato giovane spacciatore

(ANSA) - SENIGALLIA (ANCONA), 13 AGO - La Polizia ha arrestato un 24enne del modenese per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Il giovane è stato trovato in possesso di un importante quantitativo di marijuana e hashish, oltre 50 grammi già suddivisi in diversi involucri e pronti per essere ceduti ai consumatori. L'episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 12 agosto, quando gli agenti del Commissariato di Polizia di Senigallia hanno deciso di controllare un gruppetto di giovani in via Giordano, zona Vivere Verde. Alla vista dei poliziotti, molti si sono dileguati: tra quelli fermati c'era un giovane modenese, già noto per diversi precedenti per spaccio, che è stato trovato in possesso della droga destinata ai giovani senigalliesi e ai turisti. Il 24enne è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida dell'arresto avvenuta questa mattina al tribunale di Ancona che ha disposto anche la misura cautelare del divieto di dimora nella provincia dorica. (ANSA).