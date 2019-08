Amfetamine sequestrate al 'Marconi'

(ANSA) - BOLOGNA, 13 AGO - Trecento capsule di amfepramone, un farmaco anfetaminico conosciuto come 'pillola della fame', sono state sequestrate all'aeroporto Marconi di Bologna da Guardia di Finanza e Agenzia delle Dogane. Le trasportava un cittadino cinese, in arrivo dall'Ungheria e residente in provincia di Prato. L'uomo è stato denunciato per il reato di traffico internazionale di sostanze stupefacenti. L'amfepramone è un farmaco usato come coadiuvante nella perdita di peso, in quanto soppressore dell'appetito, ma le sue azioni sono simili a quelle dell'amfetamina, con effetti collaterali quali tachicardia, insonnia e psicosi. Per questo è inserito in Tabella I tra le sostanze stupefacenti e psicotrope.