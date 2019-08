Scout 10 anni colto da malore, soccorso

(ANSA) - FORLI', 12 AGO - In mattinata il Soccorso Alpino e l'elicottero di Elipavullo sono intervenuti sulle sponde del lago di Suviana, sull'Appennino bolognese, dove uno scout di Forlì di dieci anni impegnato in un'escursione, per cause ancora da chiarire, si è accasciato accusando un malore e non riuscendo a proseguire.

Gli accompagnatori hanno immediatamente avvisato il 118.

Raggiunto il ragazzo, i soccorritori lo hanno visitato e spostato di qualche decina di metri per agevolare il recupero con il verricello. Una volta recuperato, lo scout è stato trasportato all'ospedale Alto Reno Terme per accertamenti, anche se le sue condizioni non sembravano destare particolari preoccupazioni.